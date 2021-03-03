Житель Подмосковья насиловал 13-летнюю дочь в постели спящей жены

Москва, 3 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Подмосковья, насиловавшего 13-летнюю дочь в кровати рядом со спящей женой.

Инцидент произошел в городе Пушкино. Подозреваемый проживал в квартире вместе с матерью и дочерью-школьницей, его супруга умерла много лет назад. В какой-то момент он привел в дом новую возлюбленную, которая заметила, что девочка ведет себя странно и с каждым днем становится более замкнутой и грустной.

Когда женщине удалось вызвать школьницу на откровенный разговор, та рассказала ей о пережитом. Оказалось, что в декабре 2019 года пьяный отец уложил ее спать между собой и сожительницей, а проснувшись начал домогаться дочери и запретил ей об этом рассказывать. После этого мужчина начал регулярно насиловать девочку — сначала по два раза в месяц, а потом и по восемь раз.

Из-за стыда и страха пострадавшая боялась обращаться за помощью. Подозреваемого в педофилии мужчину задержали, он не стал ничего отрицать и сознался в содеянном. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.