Суд оштрафовал журналиста Азара на 150 тысяч рублей за нарушение закона о митингах

Москва, 3 марта. Тверской районный суд Москвы оштрафовал Илью Азара на 150 тысяч рублей за повторное нарушение законодательства о митингах.

Журналист был признан виновным в призывах к участию в несогласованном митинге 12 марта 2020 года. За их публикацию в Facebook Азару придется заплатить 150 тыс. рублей.

Как Азар будет оплачивать штраф, пока неясно. Но летом минувшего года он собирал деньги якобы для оплаты штрафов участников несанкционированных митингов. При этом журналист не предоставил отчет, куда пошли почти 400 тыс. рублей. Ранее крупные суммы денег Азар собирал и в рамках другого проекта «Подельник».