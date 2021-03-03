В Москве 17-летний спортсмен попал в реанимацию с медикаментозным отравлением

Москва, 3 марта. В российской столице 17-летний юноша, который активно занимается спортом, едва не умер от передозировки препаратов. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Медики детской больницы поставили мальчику диагноз «острое медикаментозное отравление». Несовершеннолетний активно занимался спортом, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По слова его отца, для улучшения физических показателей юный спортсмен принял несколько таблеток антидепрессанта и сделал себе инъекцию гормонального препарата. Такого коктейля организм не выдержал, мальчик почувствовал сильное недомогание и обратился в больницу. За состоянием пациента следят медики.

Еще об одном случае отравления рассказывал ФАН. В Саратове молодой человек надышался выхлопными газами в гараже и попал в больницу.