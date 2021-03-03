Мужчину с противогазом и 800 граммами амфетамина задержали в Подмосковье

Москва, 3 марта. Правоохранители задержали 31-летнего жителя Лосино-Петровского по подозрению в нелегальном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В ходе осмотра автомобиля и места жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, лабораторное оборудование, пакет с фольгой, противогаз и четыре пакета с неустановленным веществом. Экспертиза показала, что их содержимое является амфетамином массой около 800 граммов. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается, пишет vmo24.

В Орске отца шестерых детей приговорили к 11 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Он признался, что пытался «подзаработать», сообщало РИА56.