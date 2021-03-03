Полиция проверяет TikTok двух московских школьниц с призывами к суициду

Москва, 3 марта. Сотрудники правоохранительных органов Москвы проверяют ролик в TikTok, в котором две девушки призывают подростков покончить с собой.

С просьбой проверить видео и найти его авторов к полиции обратились учителя одной из столичных школ. В администрации учебного учреждения рассказали, что ролик был записан в рамках некого флешмоба, участникам которого сулили тысячи лайков, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Он уточнил, что подобные сообщения стали появляться в TikTok с 24 февраля. Распрощаться с жизнью предлагалось на Скандинавском бульваре, в непосредственной близости от школы, учителя которой обратились в органы внутренних дел. По словам учителей, на вид девушкам на видео больше 18 лет.

Сейчас ролик уже удален. Аккаунт, где он был опубликован, заблокировали после жалоб пользователей. Авторов этого провокационного и опасного контента продолжают искать.