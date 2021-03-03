Колокольцев сообщил о задержании банды, орудовавшей три года в российских городах

Москва, 3 марта. В России пресекли деятельность крупной банды, на счету которой более двух десятков преступлений. Злоумышленники орудовали с 2017 по 2020 годы в различных городах.

О поимке преступников Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев сообщил на заседании коллегии МВД России. Глава ведомства уточнил, что на территории Московской и Тульской областей группа бандитов совершила ряд тяжких и особо тяжких деяний, включая убийство и 11 разбойных нападений.

По его словам, в октябре прошлого года в отношении двух главарей и шести участников вооруженной группы было возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм». Соучастники подозреваются в убийстве уроженца Республики Молдова, совершенном в 2018 году в Раменском районе Московской области. Тогда мужчины вывезли тело убитого на его автомобиле в лес, после чего машину сожгли.

Кроме того, стражи порядка установили причастность фигурантов к разбойным нападениям на частные дома, краже, угонам машин, незаконному хранению, перевозке и хищению оружия. Также возбуждены дела по статьям 105, 162, 166, 158, 222, 226, 209 УК РФ. В настоящее время всех фигурантов заключили под стражу. Правоохранители выясняют, к каким еще преступлениям причастны участники банды.

Ранее в Подмосковье обезвредили банду, причастную к десяти убийствам на территории трех регионов России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.