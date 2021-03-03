Синоптик рассказал москвичам о погоде в Международный женский день

Москва, 3 марта. Холодная погода установится в столице на 8 Марта. Прогнозируется выпадение небольшого количества осадков.

Столбики столичных термометров могут опуститься до −10 градусов, ожидается выпадение снега. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

«Еще более холодная погода ожидается 8 числа — температура воздуха в течение суток практически −5...−10, с небольшим снежком. Небольшой снежок не будет досаждать праздновать этот день», — сообщила она.

В целом длинные мартовские выходные в Москве будут холодными. Температура воздуха в столице 9 марта может опуститься до −20 градусов, сообщают синоптики центра погоды «Фобос». В воскресенье ожидаются снегопады и штормовой ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Отмечается, что погода — аномально холодная с отклонением в 10–12 градусов от нормы. Синоптики предупреждают водителей об ухудшении видимости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о похолодании в ряде регионов России. Серьезное похолодание затронет всю северную часть Европейской России.