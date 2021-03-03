Мосгорсуд оставил под арестом метателя файера на незаконной акции 23 января

Москва, 3 марта. Столичный дворец правосудия не удовлетворил запрос об изменении меры пресечения Вячеславу Игумнову, арестованному по делу о насилии в отношении полицейских.

Московский городской суд рассмотрел жалобу на решение о заключении молодого человека в СИЗО и оставил ее без удовлетворения. Таким образом, Игумнов, задержанный после незаконной акции 23 января, останется под стражей до 31 марта, сообщили в пресс-службе дворца правосудия.

Во время несогласованного митинга в столице РФ молодой человек бросил зажженный файер в полицейских, после чего скрылся за спинами других участников мероприятия. После задержания и беседы со следователями Игумнов извинился перед стражами порядка за свой поступок, сообщал ФАН. Кроме того, он призвал людей не посещать незаконные акции.