Ударивший полицейского на незаконной акции в Москве останется в СИЗО

Москва, 3 марта. Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения, избранную жителю Мурманской области, который напал на полицейского на незаконном митинге в столице.

Ранее Пресненский районный суд отправил в СИЗО северянина, ударившего по телу и голове правоохранителя в ходе несогласованной акции. Его поместили под стражу до 3 апреля 2021 года.

Следствие считает, что фигурант избил полицейского и попытался скрыться. Правоохранители оперативно задержали нападавшего. Его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.

Сотрудники СК возбудили десятки уголовных дел после незаконного митинга. Часть из них заведены по факту нападений на правоохранителей. Например, в Москве на Сретенском бульваре избили росгвардейца, сообщал ФАН.