Дело о хищении денег дольщиков направлено в Одинцовский городской суд

Москва, 3 марта. Прокуратура Московской области утвердила обвинение по делу о хищении денежных средств у участников долевого строительства с 2007 по 2014 годы. Материалы направлены в суд.

Руководителям четырех компаний предъявили обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, отмывании денег и растрате. По версии следствия, с 2007 по 2014 годы обвиняемые обманом похитили денежные средства более 400 граждан, вложившихся в строительство 13 объектов в Одинцовском, Красногорском и Ленинском районах.

Нанесенный ущерб составил более 500 млн рублей. Кроме того, два фигуранта дела незаконно присвоили деньги членов некоммерческого партнерства при строительстве объектов инфраструктуры в городском округе Чехов. Уголовное дело передали в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу.

Дольщикам из Бузулука, не дождавшимся свои квартиры из-за банкротства застройщика ЗАО «Валера», выплатили компенсации. Поддержку оказало правительство Оренбургской области и Фонда защиты прав дольщиков, сообщало РИА56.