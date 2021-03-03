Весной в Москве планируется открытие двух новых станций метро

Москва, 3 марта. Станции столичного метро «Карамышевская» и «Мневники», входящие в состав Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты весной 2021 года.

О планах администрации сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Станции находятся на завершающем этапе строительства, сейчас строители и инженеры занимаются решением нескольких технологических вопросов.

«Станции «Мневники» и «Карамышевская» Большого кольца готовы на 98%. Станции откроем в марте-апреле», — уточнил Загрутдинов.

Станции будут открыты после того, как будет обеспечена безопасность ввода. Трудность заключается в сложном процессе возведения притоннельных сооружений.

Всего до конца года в Москве заработают девять станций Большого кольца метро: «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и другие. Сообщается, что в число станций также войдет и «Каховская», ранее закрытая на реконструкцию для интеграции с БКЛ. Также ведутся работы на участке Троицкой линии столичного метрополитена.

Ранее сообщалось, что станция метро «Комсомольская» получит второй выход. Это сделано для удобного доступа пассажиров к станции МЦД-2 Москва — Каланчевская.