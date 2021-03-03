Названы дата и место гражданской панихиды по Розанову

Москва, 3 марта. Гражданская панихида и прощание со спортивным комментатором Юрием Розановым пройдут в четверг, 4 марта, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Церемония начнется в 11:00 в зале при морге Центральной клинической больницы Москвы по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.

Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет. Последние два года он боролся с онкологическим заболеванием. Его коллега Дмитрий Губерниев назвал Розанова лучшим в своем деле и признался, что не может поверить, что это произошло.