«Чудовищная новость»: Губерниев эмоционально отреагировал на смерть комментатора Розанова

Москва, 3 марта. Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из жизни Юрия Розанова.

Дмитрий Губерниев, комментируя смерть Розанова, написал в своем Telegram-канале, что не верит в эту чудовищную новость. Он назвал скончавшегося журналиста «лучшим среди нас в профессии».

Губерниев подчеркнул, что репортажи мэтра комментаторского искусства останутся на века. Он отметил, что журналист был не только продолжателем славных советских традиций, но и создателем своего неповторимого стиля. Также телеведущий рассказал, что работал вместе с Розановым в прямом эфире и знал о его болезни.

«Светлая память по-настоящему замечательному спортивному комментатору Юрию Розанову. Он был и есть лучший среди нас. Он лучший», — сказал комментатор.

Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался на 60-м году жизни. Точная причина смерти пока не называется. Однако известно, что Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Врачи поставили неутешительный диагноз в январе 2019 года.