На оставившую ребенка в горящей квартире жительницу Подольска завели дело

Подольск, 3 марта. Пожар в многоквартирном доме унес жизнь трехлетней девочки. В отношении ее матери возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.

По версии следствия, 35-летняя женщина ушла на работу и оставила маленькую дочь дома одну, попросив возлюбленного присмотреть за ней. До прихода мужчины в квартире загорелся диван.

Соседи вызвали пожарных — они оперативно потушили огонь и обнаружили в помещении пострадавшего ребенка. Малышку передали врачам скорой помощи. В больнице она скончалась от отравления угарным газом. Прокуратура Московской области взяла расследование гибели девочки на контроль. Проводится проверка.