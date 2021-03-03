В «Бутырке» перехватили передачу со спрятанными в тюбиках мобильными

Москва, 3 марта. Сотрудники московского СИЗО №2 «Бутырка» пресекли доставку в изолятор sim-карт и мобильных телефонов, спрятанных в тюбики для лекарств.

При проверке передачи тюбики были вскрыты. Из них достали три мобильных телефона и десять sim-карт, сообщили ФАН в пресс-службе УФСИН по Москве. По факту инцидента в СИЗО проводится проверка.

В декабре прошлого года в «Бутырку» не дали пронести партию мобильных для организации колл-центра. Сотрудники изолятора нашли и изъяли более 80 телефонов. Они были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями, загруженных в фургон Citroen, который завозил на территорию СИЗО материалы для ремонта.

Такой мошеннический колл-центр ранее был обнаружен в другом московском СИЗО «Матросская тишина», где заключенные обзванивали клиентов российских банков и пытались похитить у них денежные средства, сообщает телеканал «360».