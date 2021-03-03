Художница из Москвы пыталась напасть с двумя ножами на мужа

Москва, 3 марта. Столичная художница хотела изрезать своего мужа двумя ножами во время бытовой ссоры.

Конфликт между семейной парой произошел в одной из квартир на улице Доватора. По предварительным данным, женщина была под действием алкоголя и вспылила на мужа во время ссоры. В результате чего художница начала вести себя настолько агрессивно, что дело дошло до ножей.

Полицейские задержали мужчину, с места преступления были изъяты два ножа. Художница уже дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее ФАН сообщал, что на солиста Мариинского театра Павла Шмулевича набросилась с ножом жена. По словам потерпевшего, инцидент произошел во время ссоры.