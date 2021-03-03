Ангар полыхает в подмосковной деревне Картино

Москва, 3 марта. Спасатели тушат пожар в ангаре на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Инцидент произошел в городском округе Ленинский в Московской области. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Для ликвидации возгорания привлечено 46 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Жертвой пожара в психоневрологическом интернате Тверской области стал один человек, сообщало Федеральное агентство новостей. Еще трое человек пострадали.