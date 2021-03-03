Стендапера и полуфиналистку из «Comedy Баттл» обокрали телефонные мошенники

Москва, 3 марта. Комик Соня Медовщикова сообщила в полицию, что с ее банковского счета была списана крупная сумма. Мошенники обманули ее по телефону.

Неизвестные дозвонились по номеру Сони Медовщиковой и представились сотрудниками банка, сообщив, что с ее расчетного счета кто-то пытается списать деньги. Медовщикова доверилась злоумышленнику и следовала всем инструкциям.

После на ее номер пришло сообщение с кодом для некой проверки безопасности, который женщин продиктовала мошеннику. С ее карты было списано около 100 тысяч рублей. Полиция приняла поступившее заявление от стендапера и уже проводит проверку.

Соня Медовщикова — популярный стендап-комик из Воронежа, участница юмористических шоу на YouTube «22 комика» и «Стендап Комики», а также полуфиналистка телевизионного шоу на ТНТ «Comedy Баттл».