Полиция ищет мужчину, пытавшегося украсть дочь преподавателя йоги

Москва, 3 марта. В российской столице неизвестный пытался похитить ребенка на автобусной остановке. Полиция объявила в розыск мужчину, сообщил ФАН источник в органах.

Инцидент произошел в Академическом районе Москвы. Жертвой похитителя едва не стала 12-летняя девочка. К ребенку на улице подошел прохожий. Он заговорил с девочкой, взял ее за руку и сказал идти с ним. В результате подросток не послушала мужчину, вырвалась и убежала домой, где она обо всем рассказала своему отцу.

Москвич — преподаватель йоги — обратился к стражам порядка. По данному заявлению правоохранительными органами сейчас проводится проверка. Предполагаемого преступника разыскивают.