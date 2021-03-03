Собянин объяснил рост экспорта московских предприятий в условиях пандемии

Москва, 3 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как новые решения помощи столичному экспорту поддержали поставки местных предприятий на фоне коронавирусного кризиса.

Российская столица занимается экспортом механического оборудования, компьютеров и автомобилей, химической продукции и ряда продовольственных товаров. Объемы поставок за рубеж московских предприятий увеличились на 31% в 2020 году. Речь идет об экспорте в 183 страны мира, говорится на официальном сайте Собянина.

«Немного неожиданный результат на фоне пандемии ковида?», — спрашивает мэр города.

Он объяснил, что рост московского экспорта был подготовлен несколькими годами новой индустриализации столицы. В прошлом году администрация города приняла ряд новых решений, в числе которых «экспортный кешбэк» и возможность для поставщиков получить бесплатные аккаунты на мировых маркетплейсах.

Ранее Собянин допустил снятие ряда ограничений в столице в ближайшие несколько месяцев. Данный шаг будет возможен, если в Москве сохранится тенденция к уменьшению числа госпитализируемых граждан с COVID-19.