Выбросы загрязняющих веществ в воздух сократились на 400 тонн в Москве

Москва, 3 марта. Электробусы поспособствовали сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу. Замена лишь одного дизельного автобуса сокращает выбросы на 60 тонн в год.

Власти Москвы поделились статистикой выброса общественным транспортом углекислого газа в атмосферу. Об этом сообщается на сайте столичной администрации.

Развитие сети электробусов позволило сократить выбросы CO2 на 400 тонн. Сообщается, что в тех районах Москвы, где по маршрутам курсируют электробусы, показатели выбросов могут сократиться на 60,2 тысячи тонн. В 2022 году этот показатель может достигнуть 85,7 тысячи тонн.

На сегодняшний день по улицам Москвы курсируют 600 электробусов. Власти планируют закупить еще 2675 экологичных транспортных средств в ближайшие четыре года. Это должно значительно улучшить качество воздуха в столице, где население составляет более 12,6 миллиона человек.

«Транспорт, работающий от электроэнергии, более безопасен для экологии города, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Электротранспорт не использует топливо во время движения, а соответственно, и не выделяет загрязняющие вещества во время эксплуатации», — объясняет исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам Государственного научного центра Российской Федерации «НАМИ» Денис Ендачев.

Первые электробусы были введены в эксплуатацию в 2018 году. Они оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов, медиаэкранами и системой климат-контроля.

Ранее сообщалось, что в России получит развитие сервис шеринга электромобилей. Проект жителя Перми был одобрен представителями администраций российских регионов.