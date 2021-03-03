Функционал туристического сервиса Russpass расширился тремя новыми возможностями

Москва, 3 марта. Пользователи сервиса Russpass, позволяющего спланировать путешествия по российским регионам, теперь могут воспользоваться новыми функциями.

Власти Москвы объявили о расширении функционала сервиса для туристов Russpass. Об этом сообщается на сайте столичной администрации.

Теперь туристы смогут авторизоваться через аккаунт в социальных сетях и спланировать сложный маршрут, покупая билеты сразу на несколько видов транспорта. Кроме того, теперь путешественникам доступна интерактивная карта.

«Во-первых, появилась опция составления комбинированных маршрутов. То есть туристы могут планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Вторая новая функция — интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. Она позволит наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны. Третье обновление — авторизация на Russpass через соцсети и популярные онлайн-сервисы», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее туристы не могли составлять комбинированные маршруты. Для этого им приходилось пользоваться услугами множества сторонних сервисов для приобретения билетов. Интерактивная карта должна разнообразить маршрут путешественника, а авторизация через учетную запись «ВКонтакте», Facebook, «Яндекс.Почту» и Gmail позволит упростить пользование сервисом.

Ранее сообщалось, что российским туристам упростят жизнь, введя единый стандарт системы «все включено». Разработкой займется Ростуризм по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.