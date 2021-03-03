В Москве 95-летний дедушка помог задержать вооруженного преступника

Москва, 3 марта. В российской столице пожилой мужчина помог правоохранителям поймать злоумышленника, который угрожал ему пистолетом.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Марксистская. Как стало известно ФАН, дедушка позвонил в полицию и заявил, что подозрительный молодой человек ищет «закладки» с наркотиками в подъезде. При этом он был вооружен и направлял на пенсионера пистолет.

На место незамедлительно приехали стражи порядка. Им удалось задержать преступника — 23-летнего жителя Омска. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. Подозреваемому в преступлении избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Житель Красноярского края попался с десятью килограммами наркотических веществ, сообщал ФАН. Наркодельцы после задержания своего курьера понесли убытки на несколько десятков миллионов рублей.