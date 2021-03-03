Парковка для московских автомобилистов 8 марта будет бесплатной

Москва, 3 марта. В Международный женский день автомобилисты столицы смогут припарковать бесплатно машину даже на тех на улицах, где действует повышенный тариф.

Москвичей и гостей города попросили соблюдать правила парковки и следовать указаниям дорожных знаков, чтобы никому не помешать в праздник, сообщает RT.

«В Международный женский день парковка будет бесплатной. Это касается и тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом», — говорится в сообщении ресурса.

Также представители мэрии отметили, что 6 и 7 марта парковки работают в обычном режиме.

Роструд также напомнил россиянам, что в Международный женский день сократит рабочую неделю до четырех дней. Поскольку 8 Марта выпадает на понедельник, то в этот день россияне будут отдыхать от работы.