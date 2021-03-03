Москвич остался жив после падения с 18-го этажа

Москва, 3 марта. Мужчина выпал из окна квартиры на 18 этаже и приземлился в сугроб. Инцидент произошел на улице Беломорской на севере Москвы.

Большое количество снега под окнами дома спасло москвича от смерти. Сейчас он находится в больнице с различными травмами, передают СМИ. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

Согласно информации журналистов, пострадавший самостоятельно выбрался из сугроба и попросил прохожих о помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Краснодаре в конце февраля из окна школы выпала 15-летняя девочка. Она упала с высоты третьего этажа и была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.