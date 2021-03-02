МЧС Москвы предупредило о похолодании и сильном ветре

Москва, 2 марта. Ветер до 15 метров в секунду ожидается в Москве в ночь на 3 марта. Неблагоприятные погодные условия продлятся до утра среды.

Соответствующее предупреждение выпустили в региональном управлении МЧС России. С 21:00 вторника в Москве ожидаются понижение температуры воздуха и сильный ветер, которые продлятся до 09:00 среды. Непогода будет сопровождаться гололедицей.

В связи с экстренным предупреждением столичных автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах. Водителей призывают отказаться от выполнения опасных маневров и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Жителей северо-запада России ждут сильные осадки в марте, пишет RT. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о дождях в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Брянской областях.