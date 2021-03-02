Власти Москвы прокомментировали возможность продления метро за МКАД

Москва, 2 марта. Работающие ветки столичного метрополитена могут выйти за пределы МКАД, заявил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Каждая мировая столица растет в своих масштабах. Вместе с этим увеличивается потребность в перемещении граждан с окраин города. Поэтому действующие ветки московской подземки могут протянуться за МКАД, сказал Загрутдинов.

«После того, как мы запустим Большую кольцевую линию и разгрузим старую Кольцевую линию метро, можно будет уже думать, как забирать пассажиров за МКА», — сказал он РИА Новости.

На данный момент власти Москвы имеют четкие планы выхода за пределы МКАД Троицкой, или же Коммунарской линии метро. Согласно плану, в 2024 году она дойдет до Коммунарки, а в 2025 году может протянуться к Троицку.

Три станции Московской железной дороги получат новые названия в 25 марта. «Имена» сменят станции «Коломенское», «Тушино» и «Перово», сообщили в департаменте транспорта российской столицы.