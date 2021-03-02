Врачи вытащили килограмм волос из желудка юной москвички

Москва, 2 марта. Девочка попала на стол к хирургам из-за того, что долгое время грызла кончики волос. В результате у нее в желудке образовался внущительный ком волос весом в килограмм.

Медики одной из клиник Москвы достали из желудка 11-летней школьницы ком волос.

Девочка последние две недели жаловалась родителям на то, что у нее сильно болит желудок и пропал аппетит. После того как ребенку провели гастроскопию, врачи обнаружили у нее в желудке массивное образование. Школьница рассказала, что у нее есть вредная привычка и она часто обсасывает кончики волос. Врачи взялись за срочную операцию и вытащили 25-сантиметровый комок волос из желудка ребенка.

Похожий случай произошел в Китае. Там из желудка девочки, которая ела свои волосы на протяжении шести лет, врачи извлекли ком весом в полтора килограмма, сообщил ФАН.