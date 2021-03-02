Собянин пообещал превратить Московский портал поставщиков в электронный магазин

Москва, 2 марта. Власти Москвы намерены превратить Московский портал поставщиков в один из крупнейших электронных магазинов.

Такие преобразования ждут портал поставщиков уже в ближайшее время. Такое решение приняли на заседании президиума правительства города. Планируется, что после внесенных изменений приобретать товары на портале смогут не только госзаказчики, но и все юридические лица, а также предприниматели.

«Приобретать товары, работы и услуги на Портале можно будет при условии получения статуса пользователя портала», — сказано в сообщении.

Распоряжение о превращении ресурса в магазин уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Портал существует еще с 2013 года и является одной из крупнейших региональных витрин закупок, которая предназначена для оперативных закупок малого объема в интересах органов государственной власти. В 2018 году его открыли для подключения заказчиков из российских регионов.

Недавно Собянин анонсировал открытие «Круговой кинопанорамы» на ВДНХ. Предполагается, что аттракцион начнет свою работу уже до конца текущего года.