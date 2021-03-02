Монтаж эскалаторов начался на станции БКЛ «Сокольники» в Москве

Москва, 2 марта. Эскалаторы начали монтировать на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро Москвы, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса столицы.

Специалисты завершают отделочные работы полов пассажирской зоны, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Устройство жесткого основания и верхнего строения пути ведется в тоннельных перегонах, прилегающих к «Сокольникам».

Оформление комплекса начнется на следующем этапе строительства станции. На светоотражающих панелях потолка разместят фрагменты плакатов прошлых лет. Декор одной из стен и части потолка будет выполнен в стиле художников-авангардистов первой половины XX века.

Дептранс Москвы также сообщил о ходе строительства станции БКЛ «Мичуринский проспект». Ее планируется украсить в китайском стиле. Фасады павильона оснастят витражными конструкциями и металлическими панелями.