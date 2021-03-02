Ставший москвичом француз объяснил отсутствие желания возвращаться на родину

Москва, 2 марта. Французский предприниматель Янн Сотти перебрался в столицу России в 2001 году. В итоге он так полюбил Москву, что не хочет уезжать на родину.

Сотти подверг критике подход французских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией. В то же время ему приходится по душе политика, которую ведет Правительство Российской Федерации. Особое внимание он обратил на отсутствие большого количества ограничений, пишет Le Figaro. Также ставший москвичом бизнесмен поделился: у него нет права вернуться в страну без экстренной необходимости.

«Мне не слишком нравится современная Франция, а Россия предлагает очень комфортную жизнь», — рассказал мужчина.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что необходимо работать с Россией и Китаем в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Особое внимание он обратил на важность интеграции разработанных в странах вакцин от COVID-19.