Иван Сафронов останется под арестом до 7 мая

Москва, 2 марта. Суд продлил срок меры пресечения советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Фигурант дела о государственной измене пробудет под арестом до 7 мая.

Правоохранители задержали советника главы госкорпорации летом 2020 года. По версии следствия, фигурант взамен на вознаграждение передавал секретную информацию сотрудникам иностранной разведки. Сафронов отказывается сотрудничать со следователем.

Ситуацию с советником комментировал и российский президент Владимир Путин. Он констатировал, что следственные действия связаны с утечкой секретных сведений, сообщал ФАН.