Врачи спасли экс-замдиректор ФСИН Максименко, который тяжело перенес COVID-19

Москва, 2 марта. Медики «Матросской Тишины» спасли жизнь экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко. Он находился в критическом состоянии из-за поражения 60% легких.

Пациент провел в больнице 29 дней. Все это время врачи боролись за его жизнь. Сам Максименко рассказал, что на момент госпитализации уже задыхался и мысленно попрощался с родными и близкими. Температура 39 градусов не спадала пять дней, отметил он. Обвиняемый поблагодарил врачей «Матросской Тишины» за то, что они спасли его жизнь.

О госпитализации Максименко сообщила его адвокат Кадрия Хамзига.

Бывший замглавы ФСИН был задержан в конце ноября. Его обвиняют в мошенничестве при заключении госконтрактов. Ущерб от действий Максименко превысил 189 млн рублей. Он не признает свою вину. Ему грозит до 10 лет колонии.