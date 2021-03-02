Собянин утвердил проект благоустройства территории в Нижегородском районе Москвы

Москва, 2 марта. Участок от Волгоградского проспекта до Третьего транспортного кольца в Нижегородском районе Москвы благоустроят, соответствующее постановление принял мэр столицы Сергей Собянин.

На портале градоначальника уточняется, что площадь проектируемой территории 53,4 гектара. Основные работы планируется провести в районе транспортно-пересадочного узла «Новохохловская».

«Специалисты реконструируют Автомобильный проезд, а также построят дорогу для подвоза пассажиров к станции «Новохохловская» МЦД-2. На объектах обустроят удобные тротуары, три остановки общественного транспорта, а также разворотную площадку для автобусов», — сообщается в публикации.

От станции до автобусных остановок пассажиры смогут пройти под навесами, защищающими от осадков и палящего солнца. Вдоль Новохохловской улицы появятся велодорожки, а у станций «Новохохловская» МЦК и МЦД-2 — парковки и прокат велосипедов.

Ранее Собянин утвердил проект благоустройства набережной на «Полуострове ЗИЛ» в рамках реорганизации бывшей промзоны. Изменения коснутся территории площадью 31,95 га.