Зарабатывающий на инвалидах аферист из Подольска уклонялся от уплаты налогов и штрафа

Подольск, 2 марта. Стражи порядка выяснили новые подробности о преступниках, которые держали людей в рабстве. Несмотря на доход с инвалидов, один из задержанных был в долгах.

Полицейские ранее задержали двух злоумышленников, которые заставляли инвалидов просить милостыню и забирали все деньги себе. Несмотря на получаемый с инвалидов доход, один из преступников имеет задолженности по налогам и не оплатил административный штраф. В ходе проверки выяснилось, что его разыскивают судебные приставы в двух регионах.

По данным правоохранителей, мужчины держали людей с ограниченными возможностями в частном доме в течение нескольких лет. Аферисты избивали своих жертв, если те приносили небольшие деньги после «работы» попрошайками. Все попытки сбежать заканчивались плачевно. Преступники применяли электрошокеры и лопаты, чтобы жертвы боялись повторить задуманное. Злоумышленников задержали на центральном городском рынке.