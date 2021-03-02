Ущерб предпринимателей Москвы от несогласованных акций оценили в 250 млн рублей

Москва, 2 марта. Предприниматели, пострадавшие от проведения несанкционированных митингов в Москве 23 и 31 января, готовят коллективный судебный иск.

Многие офисы, магазины и салоны красоты понесли серьезные убытки (до 90% от обычной дневной выручки), поскольку клиенты не могли к ним попасть из-за перекрытия улиц. Управа района рекомендовала кафе и ресторанам закрыться по соображениям безопасности. Из-за этого на Мясницкой улице, например, многие заведения открыли двери для посетителей 31 января только после шести часов вечера.

Общественный уполномоченный по защите прав гостиничного бизнеса Игорь Лаврик отметил, что не согласованные с властями мероприятия нарушили транспортную логистику. К отелям, рядом с которыми собирались протестующие, не могли подъехать такси, и людям приходилось добираться с вещами до метро, но ближайшие станции тоже не работали.

Член совета московской общественной организации «Деловая Россия» Георгий Житков подтвердил RT, что сейчас собираются сведения обо всех бизнесменах, которым был нанесен финансовый ущерб. Последствия митинга 23 января предварительно оценены в 150 млн рублей, а за акцию 31 января с организаторов планируется взыскать как минимум 100 млн.

Претензии к вышедшим на незаконные протесты могут предъявить и городские власти, как это уже было в Москве в 2019 году. Тогда «Мосгортранс» обратился в Следственный комитет с требованием возместить 1,2 млн рублей, а «Автомобильные дороги» — 11,4 млн.