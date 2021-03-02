Более 400 дворов приведут в порядок на юго-западе Москвы

Москва, 2 марта. Столичная программа «Мой район» подразумевает проведение масштабных работ по благоустройству территорий на юго-западе города.

План благоустройства в 2021 году насчитывает несколько сотен объектов. В их числе значатся более 400 дворов, территории у школ и станций метрополитена, скверы и пешеходные зоны. Так, в Гагаринском районе Москвы озеленят и благоустроят пространства возле улиц Академика Зелинского и Молодежной. Сотрудники коммунальных служб установят там новые лавочки и урны, а также проведут замену асфальта и бордюров.

Власти Москвы заявляют, что целью программы «Мой район» является создание качественной городской среды для жителей всех муниципальных образований города. Заявляется, что ее особенностью также является учет потребностей и желаний людей.

Практически 60 дворов, пришкольных территорий и пешеходных маршрутов также планируют благоустроить в Троицком и Новомосковском административных округах столицы России до конца этого года.