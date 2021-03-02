Злоумышленник в Москве напал на модель Олесю Малибу и пытался ее задушить

Москва, 2 марта. Модель и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Олеся Малибу заявила в полицию, что на нее набросился 29-летний мужчина и пытался задушить.

Олеся Кожевникова, более известная как Олеся Малибу, рассказала правоохранителям, что незнакомец повалил ее на пол, схватив за шею. По словам девушки, злоумышленник удерживал ее в таком положении некоторое время.

Помимо этого звезда Сети обвинила напавшего в том, что он ее бил. В настоящий момент сотрудники следственных органов проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств инцидента. В ходе расследования будет принято решение о возбуждении дела.

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