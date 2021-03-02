Более 300 тысяч тюльпанов подарят москвичкам волонтеры в честь 8 Марта

Москва, 2 марта. Традиционная акция «Вам, любимые» пройдет в Москве по случаю Международного женского дня. Волонтеры будут дарить горожанкам цветы, помогут создать праздничное настроение и артисты.

В акции примут участие 500 добровольцев и музыканты проекта «Уличный артист». Поздравлять представительниц прекрасного пола будут на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках.

В Парке Горького состоится серия праздничных забегов, они начнутся в 12:00. Участники преодолеют символическую дистанцию с букетами тюльпанов, которые на финише подарят девушкам. Присоединиться сможет любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться через приложение «Зачетная Москва». Старты будут каждые 25 минут, последний — в 16:35.

«Кроме того, поздравить женщин можно уже сейчас, отправив открытку. Для этого молодежные организации Москвы установили в городе арт-объект: специальный почтовый ящик в виде сердца», — говорится на портале мэра столицы.

Для тех, кто хочет в этот весенний праздник удивить своих женщин или не знает об их пожеланиях, составлен список оригинальных и беспроигрышных подарков. Отдельный перечень возможных презентов есть и для коллег.