Комиссия одобрила возведение бизнес-центра возле метро «Шелепиха» в Москве

Москва, 2 марта. Градостроительно-земельная комиссия российской столицы одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), предусматривающие возведение бизнес-центра.

Он появится недалеко от станции метро «Шелепиха». Офисное здание построят на пересечении 3-й Магистральной улицы и Шмитовского проезда. Его площадь составит около 58 тысяч квадратных метров. Сейчас на участке, где планируется строительство, расположены производственные здания площадью около двух тысяч квадратных метров.

Застройщик, который начнет работать недалеко от станции «Шелепиха», уже возвел бизнес-центр «Южный двор» у метро «Аннино». К тому же в портфеле девелоперской группы «Русский монолит» жилые комплексы бизнес-класса на Котельнической набережной и в Шмитовском проезде.

В феврале на северо-востоке российской столицы завершилось строительство многофункционального комплекса «Парк Хуамин». Он состоит из офисных помещений и гостиницы. Площадь здания составляет около 100 тысяч квадратных метров, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.