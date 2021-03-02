Инвалидов в Подольске заставляли просить милостыню под угрозой лопаты и шокера

Подольск, 2 марта. Полицейские обезвредили в двух злоумышленников, которые наживались на инвалидах. В отношении несговорчивых пострадавших применялось насилие.

По данным правоохранителей, социально уязвимых граждан эксплуатировали в течение полутора лет. Фигуранты держали их в одном из частных домов, откуда каждый день вывозили жертв в город, принуждая заниматься попрошайничеством. Полученные деньги у инвалидов забирали, сообщил телеканал «360».

С теми, кто не хотел просить милостыню или пытался убежать, действовали жестко — людей били лопатой, применяли электрошокер. Наказывали жертв физически и за то, что те собирали мало денег. Злоумышленников задержали на центральном городском рынке.

В Крыму подросток стал жертвой похитителя. Фигурант требовал от родни мальчика деньги, а его самого заставил работать на ферме, сообщал ФАН.