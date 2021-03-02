Станцию «Мичуринский проспект» в Москве украсят в китайском стиле

Москва, 2 марта. Китайские орнаменты украсят станцию Большой кольцевой линии метро «Мичуринский проспект», сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Дизайн павильонов выполнят в минималистичном стиле, в котором будут преобладать геометрические формы и прямые линии. Фасады оснастят металлическими панелями в сочетании с витражными конструкциями, говорится в сообщении столичного дептранса. Строительство монолитных сооружений «Мичуринского проспекта» завершено на 83%.

Власти столицы планируют запустить новый сервис «транспорт по требованию». Горожане смогут вызвать автобус вместо такси, что обойдется гораздо дешевле по стоимости. Транспорт будет дополнять магистральные маршруты МЦД и метрополитена. Ресурс станет доступен для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.