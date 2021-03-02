Житель Хакасии продавал наркотики под видом чая

Москва, 2 марта. Полицейские задержали в Подмосковье мужчину, который придумал необычный способ распространения наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, фигурант упаковывал запрещенные вещества в чайные пакетики и заключал договоры с крупными интернет-магазинами о продаже своей продукции. Экспертиза показала, что на самом деле в пакетиках находилась марихуана.

Кроме того, на упаковке было написано, что продукция реализуется легально и является продовольственным товаром народного пользования. По подозрению в преступлении полицейские задержали жителя Хакасии. Оперативники во время обысков изъяли у него более тысячи упаковок с наркотическим веществом. В настоящий момент злоумышленник находится под стражей.

Кокаиновую пасту нашли в кроватях и пакетах из-под лекарств в Боливии, сообщал ранее ФАН. Наркотики хранились на одном из складов муниципалитета Сан-Хуан в Боливии.