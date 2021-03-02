Бывший крупный чин Минобороны сел на 6,5 года за взятки

Москва, 2 марта. Бывший замруководителя управления департамента госзакупок Минобороны получил срок и приговорен к крупному штрафу. Он признан виновным во взяточничестве и превышении полномочий.

В ходе разбирательства установлено, что в течение трех лет фигурант занимался госзакупками для нужд оборонного ведомства. В частности, военный чиновник возглавлял профильную аукционную комиссию. Это позволяло ему влиять на результаты тендеров.

Сотрудники СК доказали, что злоумышленник «расчищал» путь для определенных фирм, которые контролировал знакомый ему бизнесмен. При этом, контракты заключались на заведомо невыгодных условиях для министерства. Преступные действия привели к ущербу в размере 650 млн рублей. Установлено, что за «помощь» фигурант получил от бизнесмена 368 млн рублей в качестве взятки.

Виновный приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима. Он обязан компенсировать ущерб и заплатить штраф в размере полученной взятки.

В Томской области правоохранители задержали главу одного из поселений. Фигурант, по версии следствия, набрал взяток на 2 млн рублей, сообщал ФАН.