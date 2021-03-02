Капитальный ремонт запланировали в бывшем доме персидского купца в Москве

Москва, 2 марта. Бывший дом персидского купца на улице Старая Басманная в столице ожидает капитальный ремонт. Такая информация появилась на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.

Здание построили еще в 1902 году по заказу персидского купца. Пятиэтажный дом располагается в самом центре Москвы. Проектором выступил петербургский архитектор Василий Шауба. Здание долгое время выполняло функцию доходного дома со складами.

Историческое здание внесли в список объектов культурного наследия. Специалисты уже начали работу над проектной документацией. Профессионалы отремонтируют не только фасады дома, но и системы электроснабжения.

Разработку плана по реставрации Петровского фонтана у Большого театра в Москве начнут в 2022 году, сообщили в правительстве Москвы. Объект внесли в план по сохранению объектов культурного наследия.