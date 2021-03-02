Зампрокурора на транспорте Москвы Листопад объявлен в международный розыск

Москва, 2 марта. Зампрокурора на транспорте Москвы Дмитрий Листопад обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Дмитрию Листопаду, который проходит по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями".

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Листопада, которого объявили в международный розыск.

Бывших сотрудников правоохранительных органов из Калининграда приговорили к заключению в колонии строгого режима. Их признали виновными в получении взятки, сообщал ФАН.