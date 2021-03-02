ГИБДД Москвы назвала самые аварийные часы на дорогах города

Москва, 2 марта. Госавтоинспекция столицы назвала промежуток между 17:00 и 20:00 часами самым аварийно опасным временем на дорогах города.

Количество ДТП незначительно возрастает по пятницам, следует из сообщения инспекции. Причиной такой динамики может быть накопившаяся усталость водителей и повышенный график в конце дня, предположили в ГИБДД.

Меньше всего аварий происходит в первой половине дня. Число дорожных происшествий на московских дорогах заметно увеличивается в послеобеденное время. Сотрудники ГИБДД рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах и по возможности не садиться за руль в случае сильной усталости.