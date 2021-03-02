Жителей Москвы предупредили об облачной погоде и небольших осадках

Москва, 2 марта. Облачная погода, а также небольшие осадки с гололедицей ожидаются на территории Москвы и Подмосковья, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в дневное время в столичном регионе будет колебаться от +3 до +5 градусов. Однако в ночное время столбики термометров вновь покажут минусовые отметки: в Москве до −2 градусов, а в Подмосковье до 5 градусов, сказано на сайте Гидрометцентра.

В столице России и Московской области во второй весенний день также ожидается северо-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет равняться 743 мм ртутного столба.

Настоящая весна наступит в Москве не раньше конца марта. Отсчет начинается с момента, как среднесуточная температура превышает ноль градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.