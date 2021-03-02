Три станции МЖД в Москве получат новые названия 25 марта

Москва, 2 марта. Три станции Московской железной дороги переименуют с 25 марта. Об этом заявили в департаменте транспорта российской столицы.

Новые названия получат станции «Коломенское», «Тушино» и «Перово». Благодаря этому пассажирам будет проще ориентироваться и строить маршруты с учетом пересадок, отметили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Станция «Коломенское» Павелецкого направления получит название «Варшавская», а «Тушино» Рижского направления — «Тушинская». Эти остановочные пункты МЖД расположены рядом с одноименными станциями метро. Станцию «Перово» Казанского направления переименуют в «Чухлинку».

В этом году в столичном регионе запланирована реконструкция транспортных развязок на пересечении МКАД с улицами Липецкая и Верхние Поля. Завершается разработка необходимого пакета документов. Работы начнутся во втором квартале текущего года.