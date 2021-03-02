Транспортно-пересадочный узел «Калужская» создадут в Обручевском районе Москвы

Москва, 2 марта. На базе станции метро «Калужская» Калужско-Рижской линии и строящейся станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) появится транспортно-пересадочный узел «Калужская».

Благодаря ему местные жители смогут без пересадок добираться до соседних районов — Зюзина и Проспекта Вернадского, отмечается на сайте мэра Москвы.

«Воронцовская» разместится в Обручевском районе, где Хлебобулочный проезд примыкает к Профсоюзной улице. Ее строительство планируют завершить до конца года.

«Всего в районе Обручевский в ближайшие годы появится четыре станции — это две станции БКЛ и две станции линии, которая пойдет в Троицк. Ситуация с доступностью метро радикально изменится в лучшую сторону», — сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что пассажиры Бирюлевской линии метро получат возможность перейти на Московское центральное кольцо (КЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) и БКЛ. Таким образом, у 700 тыс. горожан появятся альтернативные маршруты для передвижения.